Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

«Сент-Луис» одержал уверенную победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в пользу хозяев с разгромным счетом - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). В составе победителей шайбы на свой счет записали Александр Стеен, Пол Штястны (дубль), Владимир Тарасенко, Колтон Парайко. В составе гостей отличился Митчелл Марнер, открывший счет в матче.

Для российского форварда «Чикаго» Тарасенко шайба в матче с «Торонто» стала 23-й в сезоне.

После 51 матча «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, «Торонто» идет девятым на Востоке.