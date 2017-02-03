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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» одержал уверенную победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в пользу хозяев с разгромным счетом - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). В составе победителей шайбы на свой счет записали Александр Стеен, Пол Штястны (дубль), Владимир Тарасенко, Колтон Парайко. В составе гостей отличился Митчелл Марнер, открывший счет в матче. 

Для российского форварда «Чикаго» Тарасенко шайба в матче с «Торонто» стала 23-й в сезоне.  

После 51 матча «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, «Торонто» идет девятым на Востоке.  

Матч

Сент-Луис - Торонто - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы:

Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 14:22 (0:1). Стеен (Штястны, Шаттенкирк), 17:58 (1:1). Штястны (Стеен, Петранжело), 26:27 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Парайко), 27:02 (3:1). Парайко (Петранжело, Фаббри), 31:02 (4:1). Штястны (Эдмундсон, Парайко), 52:28 (5:1).

Место и дата

03 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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