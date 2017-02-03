Джо Харт летом может перейти в «Челси»

Вратарь «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может перейти в «Челси», сообщает Сalciomercato.

По информации источника, голкипер уже провел первые переговоры с лондонским клубом. Его переход станет более вероятным, если нынешний вратарь «Челси» Тибо Куртуа перейдет в «Реал».

29-летний Харт в текущем сезоне провел за «Торино» 20 матчей, пять из которых были «сухими». Вратарь перешел итальянский клуб на правах аренды, до этого футболист выступал только в Англии.

За сборную Харт провел 66 матчей и пропустил 46 мячей.