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Джо Харт летом может перейти в «Челси»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Вратарь «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может перейти в «Челси», сообщает Сalciomercato.

По информации источника, голкипер уже провел первые переговоры с лондонским клубом. Его переход станет более вероятным, если нынешний вратарь «Челси» Тибо Куртуа перейдет в «Реал». 

29-летний Харт в текущем сезоне провел за «Торино» 20 матчей, пять из которых были «сухими».  Вратарь перешел итальянский клуб на правах аренды, до этого футболист выступал только в Англии. 

За сборную Харт провел 66 матчей и пропустил 46 мячей.  

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