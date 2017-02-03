«Сан-Хосе» одержал победу над «Ванкувером», Трямкин отметился результативной передачей

«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Патрик Марло, Крис Тирни (дубль) и Брент Бернс. У «Ванкувера» шайбу забросил Филип Ларсен с передачи российского защитника Никиты Трямкина.

После 52 матчей «Сан-Хосе» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, «Ванкувер» идет на 12-м месте после 51 матча.