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Жоаозиньо приступил к тренировкам в общей группе

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо приступил к тренировкам в общей группе. Пока футболист тренировался с ограничениями. 

Напомним, что во время зимнего отпуска полузащитник побывал в немецкой клинике, где врачи произвели плановое обследование его правой ноги, которую он серьезно травмировал в марте 2015 года. На первом сборе в ОАЭ и в начале испанского сбора 22-й номер «Краснодара» работал по индивидуальной программе, и вот, наконец, постепенно начал втягиваться в полноценный тренировочный процесс.  

На вчерашнем занятии он принимал участия во всех упражнениях, кроме игры на полполя.  Добавим, что сейчас футболисты «Краснодара» проводят сбор в ОАЭ. 

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