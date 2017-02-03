Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо приступил к тренировкам в общей группе. Пока футболист тренировался с ограничениями.

Напомним, что во время зимнего отпуска полузащитник побывал в немецкой клинике, где врачи произвели плановое обследование его правой ноги, которую он серьезно травмировал в марте 2015 года. На первом сборе в ОАЭ и в начале испанского сбора 22-й номер «Краснодара» работал по индивидуальной программе, и вот, наконец, постепенно начал втягиваться в полноценный тренировочный процесс.

На вчерашнем занятии он принимал участия во всех упражнениях, кроме игры на полполя. Добавим, что сейчас футболисты «Краснодара» проводят сбор в ОАЭ.