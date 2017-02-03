МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к главе Независимой комиссии WADA Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре, сообщает RT.

В письме МОК просит канадского юриста обосновать упоминание в докладе вице-премьера РФ Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян. Макларен должен был ответить МОК 9 января 2017 года. Само письмо было направлено ему 19 декабря 2016.

Напомним, что на днях в распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории WADA в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Макларена.

9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил. Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. После публикации доклада МОК инициировал проверку в отношении 28 участников Игр.



