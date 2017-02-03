Марло забил 500-й гол в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.

В матче с «Ванкувером» (4:1) 37-летний канадец открыл счет на десятой минуте, реализовав большинство после передач Джо Павелски и Брента Бернса. Марло стал 45-м хоккеистом в истории лиги, добравшимся до этой отметки.

Отметим, что на счету Марло 19 голов в сезоне, и он занимает 26-е место в списке лучших снайперов чемпионата.

Марло дебютировал в НХЛ в 1997 году. Нынешний сезон для него 19-й в составе «акул». Он является рекордсменом «Сан-Хосе» по матчам (1463), голам (500) и очкам (1064).

Добавим, что действующий контракт Марло с клубом истекает летом 2017 года.