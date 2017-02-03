Роналду заработал больше Месси в 2016 году. Рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Больше всего за 2016 год, учитывая зарплаты, бонусы и доходы от рекламы, заработал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду - 88 миллионов долларов. Второе место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший 81,4 млн долларов.

Тройку замыкает баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс (77,2 млн долларов). В пятерку рейтинга еще вошли теннисист Роджер Федерер (67,8 млн долларов) и баскетболист Кевин Дюрант (56,2 млн долларов).

Из россиян в рейтинг попала только теннисистка Мария Шарапова, она на 88-й строчке. Ее доход за 2016 год составил 21,9 миллионов долларов.

Список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира ЗДЕСЬ

