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Роналду заработал больше Месси в 2016 году. Рейтинг Forbes

Источник:  ForbesКомментарии

Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Больше всего за 2016 год, учитывая зарплаты, бонусы и доходы от рекламы, заработал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду - 88 миллионов долларов. Второе место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший 81,4 млн долларов. 

Тройку замыкает баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс (77,2 млн долларов). В пятерку рейтинга еще вошли теннисист Роджер Федерер (67,8 млн долларов) и баскетболист Кевин Дюрант (56,2 млн долларов). 

Из россиян в рейтинг попала только теннисистка Мария Шарапова, она на 88-й строчке. Ее доход за 2016 год составил 21,9 миллионов долларов.  

Список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира ЗДЕСЬ

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