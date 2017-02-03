Торнтон догнал Модано по очкам в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Джон Торнтон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1).

Это очко стало для 37-летнего канадца 1374-м в лиге, что позволило ему догнать форварда «Миннесоты»/»Далласа» 1990-2000-х годов Майка Модано, который завершил карьеру в 2011 году после сезона в «Детройте».

Теперь на счету Торнтона 1374 (380+994) очка в 1419 матчах. Чтобы набрать столько же очков, Модано потребовалось провести на 80 игр больше.

Модано и Торнтон делят 23-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. А на 22-м месте располагается Бретт Халл, у которого 1391 (741+650) очко.

Отметим, что среди действующих игроков больше очков только у 44-летнего форварда «Флориды» Яромира Ягра.

Добавим, что действующий контракт Торнтона с клубом истекает летом 2017 года.