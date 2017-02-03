Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Торнтон догнал Модано по очкам в НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Сан-Хосе» Джон Торнтон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:1).

Это очко стало для 37-летнего канадца 1374-м в лиге, что позволило ему догнать форварда «Миннесоты»/»Далласа» 1990-2000-х годов Майка Модано, который завершил карьеру в 2011 году после сезона в «Детройте».

Теперь на счету Торнтона 1374 (380+994) очка в 1419 матчах. Чтобы набрать столько же очков, Модано потребовалось провести на 80 игр больше.

Модано и Торнтон делят 23-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. А на 22-м месте располагается Бретт Халл, у которого 1391 (741+650) очко.

Отметим, что среди действующих игроков больше очков только у 44-летнего форварда «Флориды» Яромира Ягра.

Добавим, что действующий контракт Торнтона с клубом истекает летом 2017 года.

Матч

Ванкувер - Сан-Хосе - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы:

Марло (Бернс, Павелски), 9:30 (0:1). Тьерни (Шлемко), 15:59 (0:2). Бернс (Торнтон, Гертль), 40:53 (0:3). Ларсен (Трямкин, Гонс), 46:35 (1:3). Тьерни (Уорд, Власич), 54:41 (1:4).

Место и дата

03 февраля 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Патрик Марло: Нельзя придумать лучшего момента для 500-го голаФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло прокомментировал свою 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.Стив Айзерман: У меня не было возможностей для ключевых обменов с прошлогоднего драфтаГенеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман заявил, что пока не может проводить обмены, которые помогли бы «молниям».Русский пошел на русского! Тарасенко в НХЛ чуть не подрался с Сошниковым (видео)Русский пошел на русского! Тарасенко в НХЛ чуть не подрался с Сошниковым (видео)Редкий эпизод мы увидели в матче «Сент-Луис» – «Торонто». Два российских форварда чуть не подрались между собой.Марло забил 500-й гол в НХЛФорвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.«Сан-Хосе» одержал победу над «Ванкувером», Трямкин отметился результативной передачей«Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»«Сент-Луис» одержал уверенную победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Три очка Панарина и Анисимова помогли «Чикаго» победить «Аризону»Хоккеисты «Чикаго» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Аризона» уступила «Чикаго» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Фазель и Бах проведут встречу с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков в олимпийском турниреПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в пятницу проведут встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2018 года.Форвард «Торонто» Марнер – лучший новичок января в НХЛНХЛ признала нападающего «Торонто» Митча Марнера лучшим новичком прошлого месяца, сообщается на официальном сайте лиги.Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Александр Овечкин попал шайбой в голову судье. А тот улыбается! (видео)Удивительный эпизод с участием Александра Великого произошел в матче «Вашингтон» - «Бостон» (5:2).Что происходит с Евгением Кузнецовым каждый январь? (видео, обзор)Что происходит с Евгением Кузнецовым каждый январь? (видео, обзор)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Как Овечкин забил гол №550. Этот рубеж в НХЛ покорили только 27 человек (видео)Александр Великий отличается второй день подряд – теперь он поразил ворота «Бостона».Григоренко и Задоров не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»«Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Лос-Анджелес» разгромил «Колорадо». «Калгари» победил «Миннесоту» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Голы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Бостоном»«Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».Евгений Кузнецов – первая звезда января в НХЛНациональная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех лучших игроков прошлого месяца.
Главные новости
Футбол
ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун – в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра
Футбол
Агент: Будущее Миранчука зависит от президента «Локомотива»
Теннис
Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы колена
Футбол
Николас Ломбертс: «Зенит» пообещал, что летом отпустит меня в любой клуб
Футбол
Моуринью сомневается в необходимости Гризманна для «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Брызгалов подписал контракт с «Анжи»
Футбол
Роналду заработал больше Месси в 2016 году. Рейтинг Forbes
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Футбол
Джо Харт летом может перейти в «Челси»
Хоккей
Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
все новости
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Ванкувер
Ванкуверкалендарьстатистика
Майк Модано
Майк Модановсе новости
Джо Торнтон
Джо Торнтонвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости