ЦСКА – «Виктория». Дзагоев сделал 10 ключевых передач

Вчера в контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (Чехия) – 0:0.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Дзагоев – 5 ударов (0 в створ). Всего армейцы нанесли 16 ударов (4 в створ). Кроме того, Алан стал лучшим по ключевым передачам – 10 (точность – 60%). Наибольшее количество передач сделал Вернблум – 64 (точность – 84%). В единоборства чаще всех вступали опять же Дзагоев и Головин – по 17. Алан выиграл 53% дуэлей, Александр – 59%. И наконец, Дзагоев был самым активным в дриблинге – 7 обводок (успешные – 86%).