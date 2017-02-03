ЦСКА – «Виктория». Дзагоев сделал 10 ключевых передач
Вчера в контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (Чехия) – 0:0.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Дзагоев – 5 ударов (0 в створ). Всего армейцы нанесли 16 ударов (4 в створ). Кроме того, Алан стал лучшим по ключевым передачам – 10 (точность – 60%). Наибольшее количество передач сделал Вернблум – 64 (точность – 84%). В единоборства чаще всех вступали опять же Дзагоев и Головин – по 17. Алан выиграл 53% дуэлей, Александр – 59%. И наконец, Дзагоев был самым активным в дриблинге – 7 обводок (успешные – 86%).
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Матч
Состав
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий А. (Набабкин, 74), Щенников, Миланов (Жамалетдинов, 46), Ионов (Гордюшенко, 75), Дзагоев, Головин (Кучаев, 84), Вернблум
Виктория: Козачик, Губник, Ржезник, Гейда, Лимберски, Коваржик, Копич, Иваншиц, Горжава, Громада, Крменчик
Предупреждения:
Дзагоев, 65 - нет
Место и дата
02 февраля 18:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция