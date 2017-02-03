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Сегодня клубы РФПЛ проведут шесть контрольных матчей

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Зенит» на зимних сборах сыграет с чешской «Спартой». Прямая трансляция – на «Матч ТВ», 20.00 (мск).

Кроме того, спарринги проведут «Локомотив» и «Краснодар». Что интересно, оба – с венгерским «Видеотоном». Матч железнодорожников начнется в 16.00 (мск), а «быков» – в 20.45 (мск).

Также сегодня сыграют «Томь» с «Шинником», «Терек» с чешским «Брно» (17.30, мск) и «Ростов» с болгарским «Локомотивом» (17.30, мск).

Как Дзюбу посвящали в капитаны «Зенита». Обзор сборов (видео)

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