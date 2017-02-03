Шестерикова и Куклина – призеры Универсиады в гонке преследования

Тюменская биатлонистка Ольга Шестерикова заняла второе место в гонке преследования на Универсиаде в Алма-Ате.

Россиянка допустила два промаха и отстала от победительницы - украинки Надежды Белкиной на 21 секунду. Тройку замкнула еще одна представительна России Лариса Куклина, несмотря на четыре промаха на огневых рубежах.

Напомним, что еще в биатлонной программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).

Всемирная Универсиада

Алма-Аты (Казахстан)

Гонка преследования

10 км. Женщины



1. Надежда Белкина (Украина) — 32.39,6 (3)



2. Ольга Шестерикова (Россия) +21,1 (2)



3. Лариса Куклина (Россия) +28,7 (4)



