Шестерикова и Куклина – призеры Универсиады в гонке преследования
Тюменская биатлонистка Ольга Шестерикова заняла второе место в гонке преследования на Универсиаде в Алма-Ате.
Россиянка допустила два промаха и отстала от победительницы - украинки Надежды Белкиной на 21 секунду. Тройку замкнула еще одна представительна России Лариса Куклина, несмотря на четыре промаха на огневых рубежах.
Напомним, что еще в биатлонной программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).
Всемирная Универсиада
Алма-Аты
Гонка преследования
10 км. Женщины
1. Надежда Белкина
2. Ольга Шестерикова
3. Лариса Куклина
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