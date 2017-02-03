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Кими Райкконен: Надеюсь, в 2017 году «Феррари» окажется там, где заслуживает быть

Источник:  AutosportКомментарии

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен высказался о том, как изменения технического регламента могут повлиять на расклад сил в новом сезоне.

«Мы узнаем это только после того, как новые машины окажутся на трассе. Учитывая все изменения в правилах, нужно просто подождать и посмотреть. Сейчас бессмысленно о чем-то рассуждать. Но надеюсь, мы окажемся там, где хотим и заслуживаем быть.

Прошлый год получился далеко не идеальным для нас, но таковы гонки. Не важно, хуже или лучше мог бы оказаться итоговый результат, но понятно, что такая команда, как «Феррари», стремится к большему.

Есть, конечно, позитивные моменты. Пусть даже результаты не соответствовали ожиданиям, но мы всегда работали вместе. В команде хорошая атмосфера, и, надеюсь, в 2017 году мы добьемся поставленных задач. Очевидно, что это было бы здорово для всех нас», – приводит Autosport.com слова Райкконена.

Напомним, в прошлом сезоне «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы в гонке.

Первый этап нового сезона пройдет 24-26 марта в Австралии.

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