Spb Ladies Trophy-2017. 1/4 финала. Халеп снялась с турнира, Веснина сыграет с Цибулковой. Онлайн
На Spb Ladies Trophy-2017 проходят матчи пятого игрового дня в одиночном и парном разрядах.
1/4 финала
12:00 – Симона Халеп (Румыния) – Наталья Вихлянцева (Россия) – Халеп снялась с турнира из-за травмы колена;
12:45 – Елена Веснина (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – (0:2, идет 1-й сет);
14:00 – Роберта Винчи (Италия) – Кристина Младенович (Франция);
16:30 – Юлия Путинцева (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия).
1/2 финала
19:00 – Габриэла Дабровски (Канада)/Михаэла Крайчек (Нидерланды) – Елена Остапенко (Латвия)/Алисия Росольска (Польша)
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически