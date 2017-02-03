Брызгалов подписал контракт с «Анжи»
Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано на один год. Ранее 24-летний защитник выступал за «Сатурн», «Спартак» и «Терек». В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборные России.
В составе «Спартака» по итогам сезона-2011/2012 Сергей стал серебряным призером чемпионата России.
Вчера стало известно, что Брызгалов расторг контракт с «Тереком». В текущем сезоне он провел в составе грозненской команды четыре встречи в чемпионате России, в которых не результативными действиями не отметился.
Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически