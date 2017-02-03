Защитник Сергей Брызгалов подписал контракт с «Анжи», сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на один год. Ранее 24-летний защитник выступал за «Сатурн», «Спартак» и «Терек». В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборные России.

В составе «Спартака» по итогам сезона-2011/2012 Сергей стал серебряным призером чемпионата России.