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Моуринью сомневается в необходимости Гризманна для «Манчестер Юнайтед»

Источник:  MarcaКомментарии

Возможное приобретение полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна стало причиной разногласий в «Манчестер Юнайтед».

Некоторые члены правления клуба нацелены на то, чтобы оформить трансфер ближайшим летом, тогда как у главного тренера команды Жозе Моуринью есть сомнения относительно необходимости игрока.

По данным Marca, португалец не обращался к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой о покупки Гризманна, хотя и признает талант француза. Еще одной проблемой может стать стоимость трансфера. В связи с запретом на покупку игроков «Атлетико» вряд ли пойдет на снижение суммы отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Таким образом, большая часть трансферного бюджета «Манчестер Юнайтед» может быть потрачена на одного игрока, что также не нравится Моуринью.

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