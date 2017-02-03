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Николас Ломбертс: «Зенит» пообещал, что летом отпустит меня в любой клуб

Источник:  VoetbalkrantКомментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что руководство питерского клуба отпустит футболиста летом в любую команду.

- В «Зените» мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу сам. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание, – цитирует Ломбертса Voetbalkrant.com. 

Напомним, что в зимнее трансферное окно 31-летний защитник хотел уйти из «Зенита». У футболиста были предложения от бельгийских, английских и немецких клубов. Питерский клуб не отпустил игрока.

Ломбертс защищает цвета «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.   

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