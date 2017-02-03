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Крис Ли: «Магнитка» осознает силу и мастерство СКА

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли поделился ожиданиями от матча против СКА.

– Впереди три тяжелых матча. СКА – лучшая команда сезона, а дальше будут две игры с принципиальным соперником – «Трактором». Это отличный тест в преддверии плей-офф, наглядная возможность оценить свою форму и потенциал. Всегда важно убедиться, что перед решающей стадией чемпионата ты движешься в правильном направлении. 

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В Петербурге мы хорошо играли два периода, потом соперник переломил ход матча. СКА забросил несколько шайб в заключительном отрезке, и я прекрасно их помню – сам был на льду в паре моментов. Мы осознаем их силу и мастерство. У них пять первых пятерок – невероятная глубина состава. Не думаю, что кто-то в лиге способен состязаться с армейцами в открытом хоккее. Поэтому нам нужно будет уделить больше внимания защите, сыграть умно и до минимума сократить количество реальных голевых шансов у СКА. Моменты у них все равно будут. Впрочем, у нас тоже.

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Это мой лучший сезон не только в России, но и во всей карьере. Чем старше становлюсь, тем больше набираю очков. Возможно, причина в том, что команда играет классно, и рядом с такими мастерами куда проще иметь отличную статистику. Поэтому большое спасибо партнерам, надеюсь продолжать в том же духе, – сказал Ли в интервью пресс-службе «Металлурга».

Напомним, встреча пройдет 3 февраля в Магнитогорске, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

В прошлом матче, который состоялся 27 августа в Петербурге, победу со счетом 4:2 одержал СКА. После 56 игр армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции с 130 очками, «Металлург», проведя на матч больше, занимает первое место на Востоке, имея в активе 120 очков.

Защитник магнитогорцев Крис Ли с 60 (13+47) очками – первый среди бомбардиров-защитников. 

Матч

Металлург Мг - СКА

Место и дата

03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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