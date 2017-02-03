Крис Ли: «Магнитка» осознает силу и мастерство СКА
Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли
поделился ожиданиями от матча против СКА.
– Впереди три тяжелых матча. СКА – лучшая команда сезона, а дальше будут две игры с принципиальным соперником – «Трактором». Это отличный тест в преддверии плей-офф, наглядная возможность оценить свою форму и потенциал. Всегда важно убедиться, что перед решающей стадией чемпионата ты движешься в правильном направлении.
Илья Воробьев: СКА талантливее всех команд в атаке. Это видно по забитым голам
В Петербурге мы хорошо играли два периода, потом соперник переломил ход матча. СКА забросил несколько шайб в заключительном отрезке, и я прекрасно их помню – сам был на льду в паре моментов. Мы осознаем их силу и мастерство. У них пять первых пятерок – невероятная глубина состава. Не думаю, что кто-то в лиге способен состязаться с армейцами в открытом хоккее. Поэтому нам нужно будет уделить больше внимания защите, сыграть умно и до минимума сократить количество реальных голевых шансов у СКА. Моменты у них все равно будут. Впрочем, у нас тоже.
Смотрины Мозякина. Превью главных матчей пятницы
Это мой лучший сезон не только в России, но и во всей карьере. Чем старше становлюсь, тем больше набираю очков. Возможно, причина в том, что команда играет классно, и рядом с такими мастерами куда проще иметь отличную статистику. Поэтому большое спасибо партнерам, надеюсь продолжать в том же духе, – сказал Ли в
интервью пресс-службе «Металлурга».
Напомним, встреча пройдет 3
февраля в Магнитогорске, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
В прошлом матче, который состоялся 27 августа в Петербурге, победу со счетом 4:2 одержал СКА. После 56 игр армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции с 130 очками, «Металлург», проведя на матч больше, занимает первое место на Востоке, имея в активе 120 очков.
Защитник магнитогорцев Крис Ли с 60 (13+47) очками – первый среди бомбардиров-защитников.
Матч
Место и дата
03 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция