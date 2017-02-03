Стив Айзерман: У меня не было возможностей для ключевых обменов с прошлогоднего драфта

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Стив Айзерман заявил, что пока не может проводить обмены, которые помогли бы «молниям».

«Пока в лиге все спокойно. Для этого есть несколько причин. Одна из них – потолок зарплат. Другая заключается в том, что борьба за места в розыгрыше Кубка Стэнли все еще продолжается. Сейчас шансы попасть в плей-офф сохраняют почти все команды. Мало кто может сказать: «Все, мы закончили. Пора менять игроков». Да и таким командам нужны партнеры.

У лидеров нет места под потолком зарплат, и они не испытывают потребности что-то менять. Так что все начнется уже ближе к дедлайну. Мы хотим победить. Если бы я мог сделать что-то такое, что поможет нашему клубу совершить ключевой обмен – не обязательно для этого сезона, а на перспективу, – я это сделал бы. Но такой возможности у меня не было. Эта ситуация продолжается с драфта прошлого года», – приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, на прошлой неделе «Тампа-Бэй» обменяла защитника Никиту Нестерова в «Монреаль» на форварда Джонатана Расина.

«Молнии» занимают предпоследнее место в Восточной конференции, отставая от зоны wild card на восемь очков.