«Урал» сыграет с «Уфой» и тремя клубами из Сербии на кипрском сборе

Стало известно расписание контрольных матчей «Урала» на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре, который команда проводит в Лимассоле.

Сбор продлится до 11 февраля и за это время подопечные Александра Тарханова сыграют четыре контрольных матча. Соперниками екатеринбуржцев станут три белградских клуба, представляющие высшую лигу чемпионата Сербии – «Рад» (10 место), «Чукарички» (12 место) и «Партизан» (2 место). Кроме того, в планах «Урала» провести спарринг с «Уфой».

Игровую программу второго сбора «Урала» откроет матч против «Рада» 5 февраля. На следующий день «шмели» сыграют с «Уфой», а еще через день – с ФК «Чукарички». Поединок с «Партизаном» пройдет в последний день сбора, 11 февраля.