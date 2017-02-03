Патрик Марло: Нельзя придумать лучшего момента для 500-го гола

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло прокомментировал свою 500-ю шайбу в карьере в НХЛ.

«Когда достигаешь такой отметки, начинаешь думать обо всех, кто когда-либо помогал тебе на этом пути. Для меня имеет большое значение возможность разделить это событие со всеми, с кем я играл в этом клубе, и видеть, как они радуются за меня. Сейчас все складывается хорошо. Мы на подъеме. Так что нельзя придумать лучшего момента для 500-го гола», – приводит слова Марло официальный сайт НХЛ.

Напомним, 37-летний канадец забросил 500-ю шайбу в матче с «Ванкувером», реализовав большинство на десятой минуте после передач Джо Павелски и Брента Бернса.

Нынешний сезон для Марло 19-й в составе «акул». Он является рекордсменом «Сан-Хосе» по матчам (1463), голам (500) и очкам (1064).