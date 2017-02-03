Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы колена

Румынская теннисистка Симона Халеп из-за повреждения не смогла продолжить участие в Spb Ladies Trophy-2017.

Четвертая ракетка мира должна была 3 февраля сыграть в четвертьфинале с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Во втором круге румынка победила Аню Конюх из Хорватии в двух сетах.

В полуфинале Вихлянцева встретится с победителем пары Роберта Винчи – Кристина Младенович.

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.