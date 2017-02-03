Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы колена
Румынская теннисистка Симона Халеп из-за
повреждения не смогла продолжить участие в Spb Ladies Trophy-2017.
Четвертая ракетка мира
должна была 3 февраля сыграть в четвертьфинале с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Во втором круге румынка победила Аню Конюх из Хорватии в двух сетах.
В полуфинале Вихлянцева
встретится с победителем пары Роберта Винчи – Кристина Младенович.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
Матч
Халеп С. (Румыния) - Вихлянцева Н. (Россия) - Техническое поражение
Место и дата
03 февраля 12:00, , Онлайн-трансляция
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