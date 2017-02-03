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Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы колена

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп из-за повреждения не смогла продолжить участие в Spb Ladies Trophy-2017.

Четвертая ракетка мира должна была 3 февраля сыграть в четвертьфинале с россиянкой Натальей Вихлянцевой. Во втором круге румынка победила Аню Конюх из Хорватии в двух сетах.

В полуфинале Вихлянцева встретится с победителем пары Роберта Винчи – Кристина Младенович.    

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

Матч

Халеп С. (Румыния) - Вихлянцева Н. (Россия) - Техническое поражение

Место и дата

03 февраля 12:00, , Онлайн-трансляция

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