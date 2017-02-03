Тото Вольфф: Есть риск, что Формуле-1 будет не хватать опыта и знаний Экклстоуна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об уходе из Формулы-1 бывшего исполнительного директора Берни Экклтоуна.

«В случае с Берни никогда не знаешь наверняка, действительно ли он ушел или еще вернется.

Есть риск того, что опыта и знаний Берни будет не хватать. Экклстоун занимался продвижением Формулы-1 на протяжении 40 лет, превратив за это время наш чемпионат в один из самых глобальных видов спорта.

Он заключал невероятно успешные сделки, сейчас у нас долгосрочные контракты с телекомпаниями. Конечно, сохранить все это будет непросто, поскольку многие договоры были основаны на личных отношениях с Берни, которые выстраивались десятилетиями», – приводит Autosport.com слова Вольффа.

Напомним, американская корпорация Liberty Media, ставшая новым владельцем Формулы-1, назначила исполнительным директором серии Чейза Кэри, а Экклстоуну была предложена роль почетного президента.