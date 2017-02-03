Агент: Будущее Миранчука зависит от президента «Локомотива»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев сообщил, что будущее футболиста зависит от президента клуба Ильи Геркуса.

- По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от «Рубина», которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит. Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно, или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет.

В случае если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете, - сказал Шпинев в интервью «Р-Спорт».

Ранее сообщалось. что интерес к Миранчуку проявляют «Рубин», «Краснодар» и Спартак». Контракт футболиста с «Локомотивом» действует до конца 2017 года. В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

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