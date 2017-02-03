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Сергей Кущенко: Многие клубы Европы очень хотят вступить в Единую лигу ВТБ

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном расширении лиги в следующем сезоне.

«Мы в коммуникации с теми клубами, которые хотят вступить в лигу. И это не только «Байзонс». Есть много клубов из других стран Европы, которые очень хотят заявиться к нам. Открою секрет, что многие претенденты на вступление в лигу приедут в Сочи для предметных переговоров.

После не самого удачного опыта с грузинской «Витой» мы очень внимательно изучаем претендентов на вход. В первую очередь тщательно проверяем финансовые гарантии. Я думаю, что после звездного уикенда у нас уже появится ориентировочный круг претендентов», – сказал Кущенко в интервью «Известиям».

Напомним, финский «Байзонс» выступал в Единой лиге ВТБ в 2014-2016 годах.

В нынешнем сезоне в лиге выступает 13 команд, девять из которых – российские.

Добавим, что 11 февраля в Сочи пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ.

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