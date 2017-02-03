Сергей Шавло: Есть ощущение, что Адриано сможет вписаться в спартаковский коллектив

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает бразильца Луиса Адриано хорошим приобретением для красно-белых.

- В «Спартаке» по ходу зимнего трансферного окна появились новички, в том числе и легионер из Бразилии – Луис Адриано. Он уже забил два мяча в первых контрольных матчах на сборах в Эмиратах, будем надеяться, что это приобретение поможет спартаковцам на финише трудного сезона, в котором команда сейчас лидирует. Но, по всему есть ощущение, что Адриано сможет вписаться в спартаковский коллектив. Просто так в «Милан» никого не берут. Что-то не получилось? Не беда. В миланском клубе очень сильная конкуренция, да и мало почему еще у нового футболиста может не пойти игра. Однако, его уровень мы знаем, но важно еще и то, что он хорошо знаком с восточноевропейским футболом: Адриано долго играл на Украине. Думаю, что он быстро привыкнет к новым условиям, русский язык бразильцу тоже знаком. Говорю все это потому, что безболезненная адаптация в «Спартаке» поможет Адриано в короткие сроки вернуть свой высокий уровень, - цитирует Шавло Bobsoccer.

Напомним, 16 января «Спартак» объявил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Ранее форвард с 2007 года выступал за донецкий «Шахтер», которым руководил Мирча Луческу. В 2015 году бразилец перешел в «Милан», за который провел 33 матча и забил четыре гола.



