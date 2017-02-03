Эззатоллахи присоединился к «Ростову»

читайте также

Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Сегодня клубы РФПЛ проведут шесть контрольных матчей Сегодня «Зенит» на зимних сборах сыграет с чешской «Спартой». Прямая трансляция – на «Матч ТВ», 20.00 (мск).

«Ростов» сыграет со «Шкендией» 3 февраля «Ростов» проведет два контрольных матча на сборе в Белеке.

«Ростов» может приобрести полузащитника «Твенте» Мокоджо «Ростов» проявляет интерес к полузащитнику голландского «Твенте» и сборной ЮАР Камохело Мокоджо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По окончании сезона Бердыев может возглавить «Локомотив» Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по окончании текущего сезона возглавит «Локомотив», сообщает «Реальное время».

Нобоа в заявке «Ростова» на плей-офф Лиги Европы «Ростов» опубликовал заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.

Рекорд «Спартака», потеря ЦСКА и гениальный гол Полоза. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов» перенесен в Ростов-на-Дону Матч 18-го тура чемпионата России «Томь» — «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта.

В стиле Мхитаряна. «Ростов» обыграл «Жилину» благодаря невероятному голу (видео) «Советский спорт» рассказывает об очередном матче «Ростова» на турецком сборе.

«Ростов» обыграл «Жилину» в товарищеском матче В Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».

Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи интересен «Олимпиакосу» Как сообщает The Times, полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи может перебраться в чемпионат Греции.

«Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Могилевца Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал об интересе «Ростова» к полузащитнику «Зенита» Павлу Могилевцу.

Сегодня клубы РФПЛ проведут 6 контрольных матчей На сегодня запланированы шесть контрольных матчей клубов российской премьер-лиги.

«Спартак» без Промеса и Кутепова. Обзор сборов (видео) «Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Азмун летом может перейти в «Эвертон» «Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна.

Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале» «Вильярреал» выражает заинтересованность в нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне, сообщает AS.

«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести Нобоа Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа до конца января может перейти в петербургский «Зенит».

Марко Девич: При встрече Бердыев сказал, что мне не хватает веса Форвард «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от перехода в команду и рассказал о первой встрече с вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.

Нобоа пока на Дону. Пять выводов о матче «Ростова» с лидером чемпионата Польши Корреспондент «Советского спорт» внимательно посмотрел матч «Ростова» с «Ягеллонией» .