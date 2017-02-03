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Эззатоллахи присоединился к «Ростову»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как и предполагал «Советский спорт», иранский полузащитник Саид Эззатоллахи прибыл в расположение «Ростова», который проводит свор в Белеке.

Футболист провел утреннее занятие в составе желто-синих. Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет новое соглашение с донским клубом.

Напомним, что прежний контракт Саида с «Ростовом» истек в декабре 2016 года.

Сбор «Ростова» в Белеке продлится до 6 февраля.

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