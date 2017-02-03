Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина1:4Цибулкова
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Теннис  Путинцева- : -Кузнецова
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Начальник ЦСКА: Военные игры будут самым крупным турниром России в 2017 году

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В России в 2017 году пройдет Военная Олимпиада – именно так называют Всемирные военные игры. Состязания военных намечены на 22-28 февраля. Открытие состоится 24 февраля.

«Это самое крупное международное спортивное соревнование, которое пройдет в России в 2017 году. Организатором будет Международный совет военного спорта – третья по масштабам спортивная организация на планете поле Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Состав сборных стран, участвующих в обычной Олимпиаде, на 80% состоит из тех, кто принимает участие в Олимпиаде военной, а ее и правда можно так назвать. Сборная России, например, состоит из военных примерно на 50%. Все участники Всемирных военных игр будут военнослужащими», – рассказал начальник клуба ЦСКА полковник Михаил Барышев.

Во Всемирных военных играх примут участие порядка 1000 спортсменов из более чем 20 стран мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Военнослужащих из Украины на Всемирных военных играх в Сочи не будетНачальник ЦСКА полковник Михаил Барышев рассказал, почему в Россию на Всемирные военные игры не приедут армейские спортсмены из соседней Украины, несмотря на свое желание.Светлана Хоркина: Надеюсь, Всемирные военные игры вновь объединят странуЗаместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом рассказала о своих ожиданиях от III Всемирных военных игр.
Главные новости
Другие
МОК запросил у Макларена доказательства вины российских чиновников в допинговом скандале
Футбол
Арсен Хубулов перешел в «Анжи»
Биатлон
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде
Футбол
Чума Анене: У меня закралось ощущение, что матч «Амкар» – «Ботошани» был договорным
Футбол
Турану предложили 100 миллионов евро в Китае
Другие
Военнослужащих из Украины на Всемирных военных играх в Сочи не будет
Футбол
Эззатоллахи присоединился к «Ростову»
Сергей Кущенко: Многие клубы Европы очень хотят вступить в Единую лигу ВТБ
Футбол
Агент: Будущее Миранчука зависит от президента «Локомотива»
Теннис
Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы колена
все новости
Всемирные военные игры
Всемирные военные игры