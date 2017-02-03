Начальник ЦСКА: Военные игры будут самым крупным турниром России в 2017 году

В России в 2017 году пройдет Военная Олимпиада – именно так называют Всемирные военные игры. Состязания военных намечены на 22-28 февраля. Открытие состоится 24 февраля.

«Это самое крупное международное спортивное соревнование, которое пройдет в России в 2017 году. Организатором будет Международный совет военного спорта – третья по масштабам спортивная организация на планете поле Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта. Состав сборных стран, участвующих в обычной Олимпиаде, на 80% состоит из тех, кто принимает участие в Олимпиаде военной, а ее и правда можно так назвать. Сборная России, например, состоит из военных примерно на 50%. Все участники Всемирных военных игр будут военнослужащими», – рассказал начальник клуба ЦСКА полковник Михаил Барышев.

Во Всемирных военных играх примут участие порядка 1000 спортсменов из более чем 20 стран мира.