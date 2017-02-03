Светлана Хоркина: Надеюсь, Всемирные военные игры вновь объединят страну

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Хоркина рассказала о своих ожиданиях от III Всемирных военных игр.

«Вспомним Универсиаду в Казани. Победы объединяют людей. У нас было много соревнований и побед: водные виды спорта, Универсиада, Олимпиада, легкая атлетика. Победы объединили людей. Сейчас какими-то искусственными вещами наш народ хотят разъединить. Надеюсь, что на Всемирных военных играх все объединятся вновь и это будет исходить от нас, от военных», – призналась Светлана.

Кроме того Хоркина приоткрыла секрет открытия Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

«Чтобы максимально приблизить игры мы решили провести эстафету огня, ранее не проводившуюся на Всемирных военных играх. Одновременно в четырех спортивных округах состоится зажжение огня. Объединение огня пройдет на праздновании Дня защитника Отечества в Кремлевском Дворце. После этого огонь отправится в Сочи. 20 факелоносцев пронесут огонь через олимпийский парк, по трассе Формулы-1 в Сочи – в «Ледяной Куб», где и пройдет церемония открытия. Спортсмены говорят, что дома и стены помогают. Я надеюсь, что стены победоносного Сочи-2014 помогут моим коллегам, военным-спортсменам помогут побеждать. Поверьте, я знаю, что значит, когда с трибун кричат «Россия вперед!». Это очень помогает».