Шафаржова вышла в полуфинал турнира в Тайпее
55-я ракетка мира
Люси Шафаржова вышла в полуфинал турнира WTA Taiwan Open в Тайпее.
В четвертьфинале чешская теннисистка, которой в субботу исполнится 30 лет, нанесла поражение шестой ракетке турнира Мисаки Дои из Японии. Счет матча – 6:4, 7:6 (7:1).
Следующей соперницей Шафаржовой станет Шуай Пэн из Китая, которая выбила из борьбы вторую сеяную Саманту Стосур из Австралии (6:4, 6:4).
Отметим, что Шафаржова получила на турнире wild card.
Тайпей (Тайвань)
Турнир WTA Taiwan Open
Призовой фонд 226 750
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Люси Шафаржова
(Чехия, WC) – Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 7:6
(7:1)
Шуай Пэн (Китай) –
Саманта Стосур (Австралия, 2, WC) – 6:4, 6:4
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