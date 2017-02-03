Шафаржова вышла в полуфинал турнира в Тайпее

55-я ракетка мира Люси Шафаржова вышла в полуфинал турнира WTA Taiwan Open в Тайпее.

В четвертьфинале чешская теннисистка, которой в субботу исполнится 30 лет, нанесла поражение шестой ракетке турнира Мисаки Дои из Японии. Счет матча – 6:4, 7:6 (7:1).

Следующей соперницей Шафаржовой станет Шуай Пэн из Китая, которая выбила из борьбы вторую сеяную Саманту Стосур из Австралии (6:4, 6:4).

Отметим, что Шафаржова получила на турнире wild card.

Тайпей (Тайвань)

Турнир WTA Taiwan Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Люси Шафаржова (Чехия, WC) – Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 7:6 (7:1)

Шуай Пэн (Китай) – Саманта Стосур (Австралия, 2, WC) – 6:4, 6:4