Украинский велогонщик разбил лицо лидеру многодневки «Тур Дубая» (фото)

Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая».

«Андрей Гривко из команды Astana ударил меня. Поэтому у меня была кровь на лице, но я не упал. Во время гонки возникла некоторая путаница. Команда здорово отработала на меня во время спринта, но я был в не самой лучшей позиции и мысленно находился где-то далеко», - цитирует Киттеля «Лента.Ру» со ссылкой на официальный сайт соревнований.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0