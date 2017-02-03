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Украинский велогонщик разбил лицо лидеру многодневки «Тур Дубая» (фото)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая».

«Андрей Гривко из команды Astana ударил меня. Поэтому у меня была кровь на лице, но я не упал. Во время гонки возникла некоторая путаница. Команда здорово отработала на меня во время спринта, но я был в не самой лучшей позиции и мысленно находился где-то далеко», - цитирует Киттеля «Лента.Ру» со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Команда Astana принесла извинения немецкому велогонщику, но Киттель их не принял, назвав поступок Гривко «позорным для велоспорта». Украинский велосипедист был дисквалифицирован. 

Напомним, что многодневка «Тур Дубая» проходит с 31 января по 4 февраля. Киттель лидирует после трех гонок. 

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