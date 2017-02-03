Военнослужащих из Украины на Всемирных военных играх в Сочи не будет

Начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев рассказал, почему в Россию на Всемирные военные игры не приедут армейские спортсмены из соседней Украины, несмотря на свое желание.

«Военнослужащих из Украины не будет, хотя они очень хотят. Они очень страдают, что не едут к нам. Я это знаю. Международный совет военного спорта организует очень много соревнований практически по всем олимпийским видам спорта. Конечно, мы встречаемся на этих соревнованиях со спортсменами с Украины. Понятно, что мы все выходцы из одной спортивной школы. Они с удовольствием бы приняли участие и показали бы неплохие результаты, и в лыжных гонках, и в биатлоне. Но мы до конца надеемся, что на Украине все же примут решение и они приедут к нам. В 2015 году, например, Украина была представлена в Южной Корее на летних играх и выступила достаточно удачно», – сказал Барышев.

Напомним, что состязания военных намечены на 22-28 февраля. Во Всемирных военных играх примут участие порядка 1000 спортсменов из более чем 20 стран мира.