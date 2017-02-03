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Турану предложили 100 миллионов евро в Китае

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран получил предложение из Китая. По данным beIN Sports Turkey, неназванный клуб готов заплатить 30-летнему турку 100 миллионов евро за четыре года контракта.

Туран заинтересовался вариантом продолжения карьеры в Китае и в ближайшее время отправит своих представителей на переговоры.

Напомним, Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, а до этого провел четыре года в «Атлетико».

В нынешнем сезоне Туран забил три гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах примеры.

Добавим, что новый сезон в китайской суперлиге стартует 4 марта.

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