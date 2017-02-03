Турану предложили 100 миллионов евро в Китае
Полузащитник «Барселоны»
Арда Туран получил предложение из Китая. По данным beIN Sports Turkey, неназванный
клуб готов заплатить 30-летнему турку 100 миллионов евро за четыре года
контракта.
Туран заинтересовался вариантом продолжения карьеры в Китае и в ближайшее время отправит своих представителей на переговоры.
Напомним, Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, а до этого провел четыре года в «Атлетико».
В нынешнем сезоне Туран забил три гола и сделал три голевые передачи в 15 матчах примеры.
Добавим, что новый сезон в китайской суперлиге стартует 4 марта.
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