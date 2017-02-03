Дмитрий Селюк: Для чего «Локомотив» взял Фарфана? Деньги просто выбросить?

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход полузащитника Джефферсона Фарфана в «Локомотив».

- Вот для чего «Локомотив» взял Фарфана? Деньги просто выбросить? Что он даст команде? Чемпионом «Локомотив» не станет, это дураку понятно, в Лиге чемпионов играть не будет, в Лиге Европы – тоже. Вылететь – тоже не вылетит. Для чего тогда нужен этот Фарфан? Даже если он начнет феерить, то через полгода или через год его все равно надо будет менять на другого Фарфана, потому что уже все, он сбитый летчик будет, возраст у него такой. Ближайшие полгода железнодорожникам стоило бы посвятить омоложению и сыгрыванию состава для подготовки к следующему сезону, поскольку в этом им ловить уже нечего. Хотя, может быть, они сейчас так укрепляются, чтобы не вылететь. Но ребята, которых они приобретают, могут, наоборот, потянуть их вниз, - цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».

32-летний Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» 29 января, он перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента. С 2015 года Фарфан выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, с которой выиграл Кубок президента. Ранее также выступал за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки.