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Чума Анене: У меня закралось ощущение, что матч «Амкар» – «Ботошани» был договорным

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард «Амкара» Чума Анене считает, что контрольный матч с «Ботошани» (0:3) на сборе в Турции мог быть договорным.

«До нашего недавнего товарищеского матча с «Ботошани» я бы ответил, что не играл ни в одном матче, который можно назвать странным. По крайней мере никто ко мне не приходил и ничего не предлагал. Возможно, кто-то работал сам на себя, кого-то просили подать десять угловых за матч, мне об этом неизвестно.

Но по игре с «Ботошани» у меня закралось ощущение, что я участвовал в матче, который оказался договорным. Два пенальти за первый тайм, второй – на шестой добавленный минуте, да еще он и перебивался…

Кажется, судье было нужно назначить именно столько пенальти или чтобы мы проиграли именно 0:3. Все это выглядело дико», – приводит слова 23-летнего норвежца официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч «Амкар» – «Ботошани» прошел 25 января в Белеке. Первые два гола румыны забили с пенальти, причем второй 11-метровый был назначен на шестой добавленной к первому тайму минуте и был перебит.

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