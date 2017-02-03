Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследования на Универсиаде В Алма-Ате.
Наш спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 8,3 секунды. Серебряная и бронзовая награды также достались россиянам Дмитрию Иванову и Семену Сучилову.
Напомним, что еще в биатлонной программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).
Всемирная Универсиада
Алма-Аты
Гонка преследования
12,5 км. Мужчины
1. Сергей Корастылев
2. Дмитрий Иванов
3. Семен Сучилов
4. Эдуард Латыпов
6. Александр Поварницын
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически