Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Российский биатлонист Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследования на Универсиаде В Алма-Ате.

Наш спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 8,3 секунды. Серебряная и бронзовая награды также достались россиянам Дмитрию Иванову и Семену Сучилову.

Напомним, что еще в биатлонной программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).

Всемирная Универсиада

Алма-Аты (Казахстан)

Гонка преследования

12,5 км. Мужчины

1. Сергей Корастылев (Россия) — 32.08,3 (0)

2. Дмитрий Иванов (Россия) +10,9 (3)

3. Семен Сучилов (Россия) +18,6 (2)

4. Эдуард Латыпов (Россия) +33,0 (3)

6. Александр Поварницын (Россия) +56,0 (4)