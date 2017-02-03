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Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследования на Универсиаде В Алма-Ате. 

Наш спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию за 32 минуты 8,3 секунды. Серебряная и бронзовая награды также достались россиянам Дмитрию Иванову и Семену Сучилову. 

Напомним, что еще в биатлонной программе Универсиады значатся смешанная эстафета (5 февраля) и масс-старт (7 февраля).  

Всемирная Универсиада

Алма-Аты (Казахстан)

Гонка преследования

12,5 км. Мужчины

1. Сергей Корастылев (Россия) — 32.08,3 (0)

2. Дмитрий Иванов (Россия) +10,9 (3)

3. Семен Сучилов (Россия) +18,6 (2)

4. Эдуард Латыпов (Россия) +33,0 (3)

6. Александр Поварницын (Россия) +56,0 (4)

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