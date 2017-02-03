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Марло, Ринне и Штястны признаны звездами дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло стал лучшим игроком четверга в НХЛ.

37-летний канадец открыл счет в матче с «Ванкувером» (4:1), и эта шайба стала для него 500-й в лиге. Ранее до отметки в 500 голов добирались 44 игрока НХЛ. Теперь на счету Марло 19 голов в сезоне, и он занимает 26-е место в списке лучших снайперов чемпионата.

Второй звездой выбран голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 34-летний финн отразил 31 бросок в матче с «Эдмонтоном» (2:0) и провел вторую в сезоне игру «на ноль». Всего же за карьеру у Ринне 42 «сухих» матча.

Третьей звездой назван форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны. 31-летний американец набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто» (5:1). Вторая шайба в этой игре стала для Штястны 200-й за карьеру в НХЛ.

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