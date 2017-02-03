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Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищается

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.

- Это был наш самый серьезный спарринг. Всей командой качественно работали в обороне, есть четкое понимание, как мы защищаемся. Было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы их не реализовали. Много травмированных, и у Чалова возникло недомогание. В случае еще двух-трех замен удалось бы еще взвинтить темп, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что товарищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью – 0:0. По ходу игры московские армейцы имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но реализовать их не сумели.

Матч

ЦСКА - Виктория - 0:0

Состав

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий А. (Набабкин, 74), Щенников, Миланов (Жамалетдинов, 46), Ионов (Гордюшенко, 75), Дзагоев, Головин (Кучаев, 84), Вернблум

Виктория: Козачик, Губник, Ржезник, Гейда, Лимберски, Коваржик, Копич, Иваншиц, Горжава, Громада, Крменчик

Предупреждения:

Дзагоев, 65 - нет

Место и дата

02 февраля 18:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция

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