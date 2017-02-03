Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищается

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.

- Это был наш самый серьезный спарринг. Всей командой качественно работали в обороне, есть четкое понимание, как мы защищаемся. Было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы их не реализовали. Много травмированных, и у Чалова возникло недомогание. В случае еще двух-трех замен удалось бы еще взвинтить темп, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что товарищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью – 0:0. По ходу игры московские армейцы имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но реализовать их не сумели.