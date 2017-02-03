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Робер Пирес: Если «Челси» победит «Арсенал», вопрос с чемпионом будет закрыт

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что матч 24-го тура премьер-лиги с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» может стать решающим в борьбе за титул.

«Нам будет очень сложно после предыдущего матча, который мы проиграли «Уотфорду». В субботу у нас будет еще один шанс. Я могу назвать этот матч большим финалом для всей премьер-лиги. Если «Челси» победит, вопрос с чемпионом будет закрыт.

«Челси» играет очень хорошо. Это очень хорошая, очень компактная команда. У них итальянская философия, они играют все вместе.

Возможно, они сильнее. Но нам нужно поверить в эту возможность. Думаю, это последний шанс», – приводит FourFourTwo слова Пиреса.

Напомним, после 23 туров «Челси» опережает «Тоттенхэм» и «Арсенал» на девять очков.

Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 4 февраля. Начало – 15:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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