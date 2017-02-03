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Арсен Хубулов перешел в «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник Арсен Хубулов перешел в махачкалинский «Анжи». Футболист подписал контракт с дагестанской командой сроком на один год.

Ранее 26-летний полузащитник выступал за владикавказский «Автодор» (2008-2009). С 2010 по 2013 годы играл в составе «Алании», после чего перешел в краснодарскую «Кубань», где выступал до перехода в «Анжи».

Хубулов также являлся игроком молодежной сборной России, в которой провел два матча. 

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