Виролайнен завоевала серебро на Кубке IBU в Словакии, Услугина и Кайшева – в шестерке
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли.
Спортсменка точно отработала на двух рубежах и уступила на финише только немецкой биатлонистке Денизе Херманн. Третье место заняла словачка Паулина Фиалкова.
Россиянки Ирина Услугина и Ульяна Кайшева заняли пятое и шестое места соответственно.
Кубок IBU
6-й этап
Брезно-Осрбли (Словакия)
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Дениз Херрман (Германия) — 19 минут 27,4 секунды (1 промах)
2. Дарья Виролайнен (Россия) — +18,6 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +27,6 (0)
...5. Ирина Услугина (Россия) — +50,0 (1)
6. Ульяна Кайшева (Россия) — +57,0 (1)
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