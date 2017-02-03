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Виролайнен завоевала серебро на Кубке IBU в Словакии, Услугина и Кайшева – в шестерке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли.

Спортсменка точно отработала на двух рубежах и уступила на финише только немецкой биатлонистке Денизе Херманн. Третье место заняла словачка Паулина Фиалкова.

Россиянки Ирина Услугина и Ульяна Кайшева заняли пятое и шестое места соответственно. 

Кубок IBU
6-й этап
Брезно-Осрбли (Словакия)
Женщины
Спринт, 7,5 км

1. Дениз Херрман (Германия) — 19 минут 27,4 секунды (1 промах)
2. Дарья Виролайнен (Россия) — +18,6 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — +27,6 (0)
...5. Ирина Услугина (Россия) — +50,0 (1)
6. Ульяна Кайшева (Россия) — +57,0 (1)

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