«Челси» может предложить Лэмпарду роль посла

«Челси» рассчитывает на возвращение в клуб бывшего полузащитника команды Фрэнка Лэмпарда, который на этой неделе объявил о завершении игровой карьеры.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время 38-летний британец намерен получить тренерское образование. Футбольная ассоциация Англии готова помочь ему в этом и предложила организовать обучение на базе Национального футбольного центра St George's Park.

В дальнейшем в «Челси» хотят видеть Лэмпарда в тренерском штабе, а пока бывший полузащитник может исполнять роль посла клуба.

Напомним, Лэмпард играл в «Челси» в 2001-2014 годах. В составе «синих» он стал трехкратным чемпионом Англии (2005, 2006, 2010), четырехкратным обладателем Кубка Англии (2007, 2009, 2010, 2012), двукратным обладателем Кубка лиги (2005, 2007), двукратным победителем Суперкубка Англии (2005, 2009), а также победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).