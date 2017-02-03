«Амкар» на сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана, «Шерифом» и «Актобе»

5 февраля футболисты «Амкара» отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек.

В программе сбора значатся четыре контрольных встречи. На 6 февраля запланирован матч с боснийским «Железничаром», 10 февраля – со сборной Узбекистана, 14 февраля – с «Шерифом» и 18 февраля – с «Актобе». Сбор завершится 19 февраля.

Третий тренировочный сбор также пройдет в Белеке с 24 февраля по 3 марта. Планируется, что сразу по его завершении команда вылетит в Екатеринбург на матч 18-го тура РФПЛ с «Уралом».

После 17 туров «Амкар» занимает шестое место в чемпионате России, в активе команды 27 очков.