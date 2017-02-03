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«Зенит» предлагал «Фрайбургу» 15 млн евро за защитника сборной Турции

Источник:  TsajansКомментарии

Как сообщает турецкий портал Tsajans, защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю мог перейти в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации источника, сине-бело-голубые были готов приобрести Сеюнджю за 15 миллионов евро. Также к турецкому футболисту проявляли интерес «Манчестер Сити», «Лилль» и «Ренн», однако никому не удалось договориться с руководством немецкой команды.

Напомним, в сезоне-2016/17 Cеюнджю принял участие в 15 матчах Бундеслиги и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Фрайбургом» действует до лета 2021 года.   

По данным Trnasfermarkt.de, трансферная стоимость игрока составляет 2,25 миллионов евро. В активе Сеюнджю два матче в составе сборной Турции, один из которых он провел против сборной России (0:0). 

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