«Зенит» предлагал «Фрайбургу» 15 млн евро за защитника сборной Турции
Как сообщает турецкий портал Tsajans, защитник «Фрайбурга»
Чаглар Сеюнджю мог перейти в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации источника, сине-бело-голубые были готов приобрести Сеюнджю за 15 миллионов евро. Также к турецкому футболисту проявляли интерес «Манчестер Сити»,
«Лилль» и «Ренн», однако никому не удалось договориться с руководством
немецкой команды.
Напомним, в сезоне-2016/17 Cеюнджю принял участие в 15 матчах Бундеслиги и
отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Фрайбургом» действует до
лета 2021 года.
По данным Trnasfermarkt.de, трансферная
стоимость игрока составляет 2,25 миллионов евро. В активе Сеюнджю два матче в
составе сборной Турции, один из которых он провел против сборной России (0:0).
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