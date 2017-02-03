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Коста согласовал контракт с китайским клубом с зарплатой в 30 млн евро в год

Источник:  Cadena SERКомментарии

Нападающий «Челси» Диего Коста летом покинет лондонский клуб и переберется в Китай, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 28-летний футболист уже согласовал условия контракта с одним из китайских клубов. Как сообщает издание, его зарплата в новом клубе составит 30 миллионов евро в год, правда, название команды не разглашается. Если трансфер состоится, то Коста пополнит список самых высокооплачиваемых игроков в мире. 

Добавим, что форвард хотел перейти в китайский клуб еще зимой, но «Челси» не отпустил футболиста даже за 85 миллионов евро. В текущем сезоне Коста провел за английский клуб 21 матч в АПЛ, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.  

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