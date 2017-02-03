Цибулкова обыграла Веснину и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy
В четвертьфинальном матче Spb Ladies Trophy-2017 словацкая
теннисистка Доминика Цибулкова оказалась сильнее россиянки Елены Весниной.
Счет по сетам – 6:3, 6:3. Встреча
длилась 1 час 28 минут.
В полуфинале Цибулкова
сыграет с победителем матча Светлана Кузнецова (Россия) – Юлия Путинцева
(Казахстан).
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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Матч
Веснина Е. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 3:6
Место и дата
03 февраля 13:30, , Онлайн-трансляция
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