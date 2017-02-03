Цибулкова обыграла Веснину и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy

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Spb Ladies Trophy-2017. Веснина и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Уильямс проиграла за 56 минут и другие результаты дня На Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи четвертого игрового дня в одиночном разряде.

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Винус Уильямс за 56 минут проиграла Младенович и вылетела с Spb Ladies Trophy-2017 Американская теннисистка Винус Уильямс в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

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Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017 Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах одержала победу над Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.

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