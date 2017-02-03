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Бенитес может покинуть «Ньюкасл» из-за разногласий с владельцем клуба

Источник:  The TelegraphКомментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может не остаться в клубе на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

56-летний испанец недоволен тем, что «сороки» никого не приобрели в зимнее трансферное окно, хотя при подписании трехлетнего контракта с тренером владелец клуба Майк Эшли пообещал ему выделить 30 миллионов фунтов на покупку новичков.

После 28 туров чемпионшипа «Ньюкасл» занимает второе место, отставая на одно очко от «Брайтона». Бенитес не намерен покидать клуб сейчас, а примет решение после окончания сезона. И если тренер не почувствует поддержку со стороны руководства, то уйдет из «Ньюкасла».

Напомним, Бенитес возглавил команду 11 марта 2016 года, подписав с клубом трехлетний контракт. Несмотря на вылет из премьер-лиги, испанец остался в команде.

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