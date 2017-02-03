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Майк Йео: Игроки «Сент-Луиса» раскритиковали мой галстук

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео рассказал, как прошел его первый матч в новой должности.

43-летний канадец возглавил «блюзменов» после отставки Кена Хичкока. В первом матче под руководством Йео «Сент-Луис» победил «Торонто» (5:1).

«Игроки раскритиковали мой галстук, – сказал Йео после игры. – Мне казалось, он красивый, но оказалось – нет. Они считают, что мне не стоит его больше надевать.

Конечно, я доволен таким стартом. Мне многое понравилось в нашей игре, хотя начало получилось сумбурным. Нам помог Джейк Аллен, он позволил нам остаться в игре. А во втором периоде мы выглядели именно так, как я хочу, чтобы мы играли», – приводит слова Йео официальный сайт НХЛ.

Напомним, один из голов «Сент-Луиса» забил форвард Владимир Тарасенко, у которого теперь 23 шайбы в сезоне.

Матч

Сент-Луис - Торонто - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы:

Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 14:22 (0:1). Стеен (Штястны, Шаттенкирк), 17:58 (1:1). Штястны (Стеен, Петранжело), 26:27 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Парайко), 27:02 (3:1). Парайко (Петранжело, Фаббри), 31:02 (4:1 - бол.). Штястны (Эдмундсон, Парайко), 52:28 (5:1).

Место и дата

03 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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