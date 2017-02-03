Арсен Венгер: «Арсенал» пытался купить Канте два раза

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб дважды хотел подписать полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.

«Мы пытались подписать его дважды: когда он играл во Франции и когда – в «Лестере». Почему не удалось? Мы не можем объяснять все, но вам будет все очевидно, если вы посмотрите, куда он в итоге перешел. Я больше не хочу об этом говорить. Трансферы остаются трансферами», – приводит The Daily Mail слова Венгера.

Напомним, минувшим летом «Челси» приобрел Канте у «Лестера» за 32 миллиона фунтов. Зарплата 25-летнего француза в столичном клубе составляет 110 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что до перехода в «Лестер» Канте играл во Франции за «Булонь» (2011-2013) и «Кан» (2013-2015).

4 февраля «Челси» примет «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж». Начало матча – 15:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча