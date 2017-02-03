Мария Кучина: Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет

Чемпионка мира 2015 года по прыжкам в высоту Мария Кучина рассказала, что у нее даже нет мыслей по поводу смены гражданства.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.

- Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет. Статус нейтрального спортсмена - навязаные условия. Нас поставили в положение, в котором мы дожны идти на это, если хотим выступать и радовать наших болельщиков. Те, кто знает, что такое профессиональный спорт, понимает, на что мы идем, чем жертвуем, я думаю, нас поймут. Мы всегда останемся россиянами, Россия у нас в сердце, это наша Родина, воспитание, место, где мы выросли, это наши родители. Очень надеемся на понимание, потому что для нас это важно - выступить на международной арене, - рассказала «Собеседнику.Ру» Кучина.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко рассмотреть вопрос о выступлении российских легкоатлетов под белорусским флагом.