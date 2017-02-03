Андре Уорд: Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас я должен принять решение: уйти на заслуженный отдых или повести бой. Все случится очень скоро. Мне интересен лишь один поединок – реванш с Ковалевым. Если это произойдет, то Сергею будет еще труднее, чем в первом бою. Если все пойдет иначе, буду рад начать работу на телевидении», – приводит слова Уорда Daily Mail.

Напомним, в ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. Однако пока остается неясным, готов ли Уорд провести с Ковалевым еще один бой, и когда именно он мог бы состояться.

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